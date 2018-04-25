В Пермском крае полицейские приняли участие в донорском марафоне «Достучаться до сердца»

Сотрудники полиции Кунгурского района стали участниками донорского марафона «Достучаться до сердца», старт которого прошел в Национальный день донора в одном из городских центров досуга. Основная цель социально значимого мероприятия — развитие добровольческой активности граждан.

В мероприятии приняли участие 20 команд, среди которых сотрудники правоохранительных органов , представители общественных организаций, средних профессиональных учебных заведений, а также государственных и муниципальных органов города.

На открытии донорского марафона всем, кто выразил гражданскую инициативу, были торжественно вручены Паспорта участников.

В рамках реализации данной акции запланировано проведение различных мероприятий, направленных на развитие регулярного донорского движения.

По итогам марафона определится самая активная команда, которая станет победителем, получит кубок «Сердце донора ‒ 2018» и будет награждена почетным званием добровольца.