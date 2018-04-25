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В Пермском крае полицейские приняли участие в донорском марафоне «Достучаться до сердца»
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В Пермском крае полицейские приняли участие в донорском марафоне «Достучаться до сердца» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 44 минуты назад
Сотрудники полиции Кунгурского района стали участниками донорского марафона «Достучаться до сердца», старт которого прошел в Национальный день донора в одном из городских центров досуга. Основная цель социально значимого мероприятия — развитие добровольческой активности граждан.
В мероприятии приняли участие 20 команд, среди которых сотрудники правоохранительных органов, представители общественных организаций, средних профессиональных учебных заведений, а также государственных и муниципальных органов города.
На открытии донорского марафона всем, кто выразил гражданскую инициативу, были торжественно вручены Паспорта участников.
В рамках реализации данной акции запланировано проведение различных мероприятий, направленных на развитие регулярного донорского движения.
По итогам марафона определится самая активная команда, которая станет победителем, получит кубок «Сердце донора ‒ 2018» и будет награждена почетным званием добровольца.
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