Очередную просветительскую среду в храме Преображения Господня проведет потомок купеческого рода

Московский краевед расскажет об истории главного храма Сухопутных войск России

Встреча будет очень интересной. Историк-краевед Дмитрий Лобанов работает методистом в Центральном музее Великой Отечественной войны. Он поможет слушателям узнать более личную и глубокую историю Преображенского храма, познакомив их с семьей московских купцов Беляевых. Представители этой семьи были бессменными старостами Преображенского прихода в течение тридцати лет до октябрьского переворота.

Дмитрий Лобанов в том числе изучает историческое кладбище Донского монастыря.

Встреча запланирована сегодня, 25 апреля, в лектории храма Преображения Господня на Преображенской площади. Начало — в 20.00. Вход свободный — в храме всегда рады заинтересованным слушателям.