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Очередную просветительскую среду в храме Преображения Господня проведет потомок купеческого рода
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Очередную просветительскую среду в храме Преображения Господня проведет потомок купеческого рода 

Управа района Преображенское 43 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Московский краевед расскажет об истории главного храма Сухопутных войск России.
Встреча будет очень интересной. Историк-краевед Дмитрий Лобанов работает методистом в Центральном музее Великой Отечественной войны. Он поможет слушателям узнать более личную и глубокую историю Преображенского храма, познакомив их с семьей московских купцов Беляевых. Представители этой семьи были бессменными старостами Преображенского прихода в течение тридцати лет до октябрьского переворота.
Дмитрий Лобанов в том числе изучает историческое кладбище Донского монастыря.
Встреча запланирована сегодня, 25 апреля, в лектории храма Преображения Господня на Преображенской площади. Начало — в 20.00. Вход свободный — в храме всегда рады заинтересованным слушателям.
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