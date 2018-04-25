Приюты Самары ждут дополнительных субсидий

Первыми новый порядок прокомментировали власти Самары . «В законе четко разъясняется, по каким правилам должен осуществляться отлов, куда животные направляются после изъятия из городской среды и т. д. До этого у муниципалитетов не было единого подхода к решению данной проблемы», — говорит начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев.

По его словам, в городе обитает порядка 4,5 тыс. бродячих собак, при этом число бездомных кошек не отслеживается.

Вместе с обязанностями городам и районам передаются и финансовые средства. Точный объем субвенций из областного бюджета пока неизвестен — его рассчитают позже по специальной методике. Куда пойдут средства, также не сообщается. «Сейчас мы ждем выпуска подзаконных актов — порядка отлова, порядка предоставления субсидий. После их изучения мы займемся распределением средств», — пояснил Дюгаев.

Представитель администрации не исключает, что часть денег будет выделена городским приютам для животных. «Приюты — это важный инструмент гуманного регулирования численности безнадзорных животных. Это то место, где животные кормятся, получают медицинское обслуживание и находят новых хозяев», — сказал Дюгаев.

Он также отметил, что приюты уже субсидируются из городского бюджета. Средства выделяются на содержание и ветеринарное лечение животных, которые передаются в приюты после отлова. На эти цели в бюджете текущего года выделено 4 млн рублей.

Представители приютов надеются, что после принятия закона размеры субсидий все-таки возрастут. «Эти деньги пойдут на питание и ветеринарное обеспечение наших собак. К сожалению, некоторые из них серьезно болеют и находятся на доживании», — говорит администратор приюта «Надежда» Ирина Макитрина. Ее приют рассчитан на 140 голов, но по факту здесь содержится уже 200 особей.

Попали они сюда по-разному. Годовалую Мишель забрали из отлова маленьким щенком. В приюте она окрепла, подросла и практически нашла новых хозяев. Собачку приютила молодая семья, жившая неподалеку от приюта в Южном городе. Однажды, выходя на прогулку, Мишель услышала знакомый лай и затосковала по своим. В итоге животное пришлось вернуть.

Своя история у 9-летнего ротвейлера Рауля. Его привезли в приют со стоянки, где он много лет охранял автомобили. Доброго пса неоднократно хотели взять домой, но из-за болезни конечностей он просто не мог подняться по ступеням. В итоге у собаки появились постоянные попечители — они приезжают к Раулю каждое воскресенье, кормят, играют, водят на прогулку.

Хрупкая Девочка попала в приют в январе, предположительно, после автомобильной аварии. У собаки обнаружили 16 переломов и сломанную челюсть. Несколько дней врачи собирали ее буквально по частям, в итоге животное пошло на поправку. После того, как про Девочку показали репортаж по местному телевидению, сразу объявились желающие взять ее домой.

Чем больше питомцев поступает в приют, тем острее стоит вопрос расширения его территории. «Мы переполнены, но люди все равно обращаются, просят принять, а мы зачастую не можем отказать. В вольерах места уже недостаточно, поэтому собаки гуляют на улице», — говорит Макитрина.

Приют готов расширяться, но для этого ему нужна земля и поддержка городских властей: «Чем больше возможностей будет у приютов, тем лучше. В нашем городе очень много животных, которые требуют нашего участия», — поясняет сотрудница приюта.