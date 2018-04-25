Россия готова стать постоянным участником нового турецкого авиасалона

"Уверен, что у салона большое будущее, и мы готовы стать его постоянным участником", — цитирует Михеева пресс-служба.

По его словам, Рособоронэкспорт с признательностью принял приглашение Министерства национальной обороны Турции участвовать в дебютном международном авиасалоне «Евразия Авиашоу-2018».

"Сегодня Турция является одним из наиболее стремительно развивающихся рынков продукции военного назначения, особенно в авиационном сегменте. Страна представляет собой своеобразный бизнес-мост между Востоком и Западом, и этот мост очень важен для нас с точки зрения расширения географии поставок компании, а также укрепления военно-технического сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Европы", — сказал Михеев.