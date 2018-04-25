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Россия готова стать постоянным участником нового турецкого авиасалона
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Россия готова стать постоянным участником нового турецкого авиасалона 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" готов стать постоянным участником международного авиасалона «Евразия Авиашоу-2018», заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
"Уверен, что у салона большое будущее, и мы готовы стать его постоянным участником", — цитирует Михеева пресс-служба.
По его словам, Рособоронэкспорт с признательностью принял приглашение Министерства национальной обороны Турции участвовать в дебютном международном авиасалоне «Евразия Авиашоу-2018».
"Сегодня Турция является одним из наиболее стремительно развивающихся рынков продукции военного назначения, особенно в авиационном сегменте. Страна представляет собой своеобразный бизнес-мост между Востоком и Западом, и этот мост очень важен для нас с точки зрения расширения географии поставок компании, а также укрепления военно-технического сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Европы", — сказал Михеев.
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") выступает организатором единой российской экспозиции на первом международном авиасалоне «Евразия Авиашоу-2018», который пройдет с 25 по 29 апреля на территории международного аэропорта Анталья под патронажем президента Реджепа Эрдогана.
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