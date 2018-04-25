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Названы сроки отключения горячей воды в Красноярске
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Названы сроки отключения горячей воды в Красноярске 

АиФ Красноярск 40 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Стали известны сроки 10-дневного отключения горячей воды в Красноярске, сообщает Сибирская генерирующая компания.
Так, с 09:00 28 мая до 09:00 6 июня горячую воду отключат в Ленинском, Кировском районах, части Свердловского района (мкрн Водники) и мкрн «Зеленая Роща» (котельные №1 и №2 «КрасКома»).
С 09:00 16 июля до 09:00 25 июля горячее водоснабжение будут отключать в Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. С 09:00 25 июня до 14:00 3 июля без горячей воды останутся жители мкрн «Покровский», мкрн «Взлетка», мкрн «Северный», ул. Краснодарская, мкрн «1-й Иннокентьевский», «2-й Иннокентьевский» (ул. С. Лазо), «3-й Иннокентьевский» (ул. 3-го Августа) и часть пр. Металлургов.
Ранее «АиФ-Красноярск» рассказывал о графике отключения холодной воды.
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