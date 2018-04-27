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На въезде в Красноярск разбилась девушка на «Субару Легаси»
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На въезде в Красноярск разбилась девушка на «Субару Легаси» 

АиФ Красноярск 51 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Тяжелое ДТП произошло 26 апреля на Енисейском тракте. Очевидцы разместили фото и видео в социальной сети.
Авария произошла около 17 часов около виадука, ведущего в мкрн Солнечный. Предположительно, девушка 29 лет, находившаяся за рулем, не справилась с управлением. Машина врезалась в стелу заправки и вылетела в кювет. По данным ГИБДД, девушка получила травмы и была госпитализирована. На место ДТП выезжала «Скорая помощь», полиция и инспекторы ДПС.
Причина аварии пока неизвестна. В ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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