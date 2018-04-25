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Конституционный суд региона оказался слишком дорогим удовольствием
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Конституционный суд региона оказался слишком дорогим удовольствием 

Legal.Report 50 минут назад
Парламент Бурятия принял закон об упразднении республиканского Конституционного суда, который слишком дорого обходился региональному бюджету.
Фактически КС республики не функционировал с 2012 года, после выхода в отставку его председателя. Официально деятельность суда была приостановлена в 2013 году. Но и до того Конституционный суд Бурятии был очень мало загружен. За год КС РБ рассматривалось лишь по 3-4 дела. Учитывая, что годовое содержание суда обходилось бюджету в 12 млн руб., каждое его решение стоило 3-4 млн руб.
Часть полномочий упраздняемого КС РБ передается в Верховный суд Бурятии, а заявителям, чьи жалобы не будут подпадать под его компетенцию, предлагается обращаться в Конституционный суд России.
После упразднения КС РБ его судьи, вышедшие в отставку, продолжат получать ежемесячное пожизненное содержание. На выплаты двум экс-судьям сейчас выделяется из местного бюджета 205 000 руб. ежемесячно, а с мая их содержание подорожает в целом на 13 000 руб. в месяц.
В 2015 году группа депутатов из Бурятии обращалась в Конституционный суд РФ с жалобой на неконституционность приостановления деятельности КС Бурятии. КС РФ тогда в своем определении отметил, что решение вопроса о создании Конституционного суда находится в ведении субъектов РФ, которые при этом учитывают в том числе свои финансовые возможности. Также КС РФ указал, что упразднение регионального КС не означает прекращения конституционного нормоконтроля в отношении нормативных правовых актов данного субъекта РФ, поскольку таковой согласно Конституции РФ возложен на Конституционный суд РФ вне зависимости от того, действует ли в этом субъекте конституционный суд как институт региональной конституционной юстиции.
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