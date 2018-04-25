Конституционный суд региона оказался слишком дорогим удовольствием

Парламент Бурятия принял закон об упразднении республиканского Конституционного суда, который слишком дорого обходился региональному бюджету.

Фактически КС республики не функционировал с 2012 года, после выхода в отставку его председателя. Официально деятельность суда была приостановлена в 2013 году. Но и до того Конституционный суд Бурятии был очень мало загружен. За год КС РБ рассматривалось лишь по 3-4 дела. Учитывая, что годовое содержание суда обходилось бюджету в 12 млн руб., каждое его решение стоило 3-4 млн руб.

Часть полномочий упраздняемого КС РБ передается в Верховный суд Бурятии, а заявителям, чьи жалобы не будут подпадать под его компетенцию, предлагается обращаться в Конституционный суд России

После упразднения КС РБ его судьи, вышедшие в отставку, продолжат получать ежемесячное пожизненное содержание. На выплаты двум экс-судьям сейчас выделяется из местного бюджета 205 000 руб. ежемесячно, а с мая их содержание подорожает в целом на 13 000 руб. в месяц.

В 2015 году группа депутатов из Бурятии обращалась в Конституционный суд РФ с жалобой на неконституционность приостановления деятельности КС Бурятии. КС РФ тогда в своем определении отметил, что решение вопроса о создании Конституционного суда находится в ведении субъектов РФ, которые при этом учитывают в том числе свои финансовые возможности. Также КС РФ указал, что упразднение регионального КС не означает прекращения конституционного нормоконтроля в отношении нормативных правовых актов данного субъекта РФ, поскольку таковой согласно Конституции РФ возложен на Конституционный суд РФ вне зависимости от того, действует ли в этом субъекте конституционный суд как институт региональной конституционной юстиции.