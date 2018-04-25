Монеты с Винни‐Пухом появились в банках Красноярска

Памятные монеты номиналом 25 рублей поступили в красноярские банки. Они были выпущены в конце прошлого года и вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». Монеты изготовлены из сплава меди и никеля. Об этом сообщил «7 канал Красноярск » со ссылкой на краевое отделение Сибирского ГУ Банка России

На монетах диаметром 27 миллиметров нанесены рельефные изображения героев мультфильмов. На одной —

Винни-Пух и Пятачок прорисовки Федора Хитрука , а на другой — три богатыря из популярной франшизы анимационной студии «Мельница». Монеты выпущены в обычном и цветном форматах.

Тираж новых монет небольшой. Он передан банкам, которые проявили себя в прошлогодней акции, когда красноярцы обменивали мелочь на «футбольные» рубли и «олимпийские» банкноты. Мы хотим, чтобы наши земляки не оставляли монеты в карманах и копилках, а приносили их в банки

— управляющий отделением Сибирского ГУ Банка России, Сергей Журавлев

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