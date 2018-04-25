Жители Подмосковья записались к врачу через интернет более 3 млн раз с начала года

С начала года жители Московской области записались к врачу онлайн почти 3,3 миллиона раз. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

По словам главы ведомства Дмитрия Маркова, показатель онлайн-записей к врачу вырос на 19%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. «Почти каждая четвертая запись к врачу осуществляется через интернет», — приводятся слова министра в материале. Марков добавил, жители области все чаще используют интернет для записи на приём к врачу — ежемесячно порядка одного миллиона человек пользуются этой услугой. Кроме того, с начала года свыше 190 тысяч человек вызвали специалиста на дом через Интернет.

Инфоматами, которые установлены в поликлиниках, пациенты воспользовались 1,2 миллионов раз, более 800 тысяч раз жители записались через единый контакт-центр, добавляется в сообщении.