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Жители Подмосковья записались к врачу через интернет более 3 млн раз с начала года
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Жители Подмосковья записались к врачу через интернет более 3 млн раз с начала года 

Вести Подмосковья 48 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
С начала года жители Московской области записались к врачу онлайн почти 3,3 миллиона раз. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.
По словам главы ведомства Дмитрия Маркова, показатель онлайн-записей к врачу вырос на 19%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. «Почти каждая четвертая запись к врачу осуществляется через интернет», — приводятся слова министра в материале. Марков добавил, жители области все чаще используют интернет для записи на приём к врачу — ежемесячно порядка одного миллиона человек пользуются этой услугой. Кроме того, с начала года свыше 190 тысяч человек вызвали специалиста на дом через Интернет.
Инфоматами, которые установлены в поликлиниках, пациенты воспользовались 1,2 миллионов раз, более 800 тысяч раз жители записались через единый контакт-центр, добавляется в сообщении.
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