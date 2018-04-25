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Строительно-монтажные и фасадные работы завершили в детском саду на Дмитровском шоссе
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Строительно-монтажные и фасадные работы завершили в детском саду на Дмитровском шоссе 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Строительно-монтажные и фасадные работы завершены в детском саду на Дмитровском шоссе, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.
«Детский сад на 200 мест в районе Северный по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 165, корп. 5 будет введен в эксплуатацию в мае. ДОУ рассчитано на 200 мест (восемь групп). В настоящее время на объекте полностью выполнены строительно-монтажные и фасадные работы. Строители завершают внутреннюю отделку, монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что наполняемость групп составляет 25 мест каждая. Групповые ячейки выполнены отдельными блоками, в составе предусмотрены: раздевальная, игровая, спальня, туалетная, буфетная. Групповая и спальня в составе групповых ячеек могут быть объединены в единое пространство с использованием трансформируемой перегородки. В составе специализированных помещений находятся залы для физкультурных и музыкальных занятий, помещение универсальной кружковой. В здании также размещены медицинский блок, административный кабинет, методический кабинет, помещение охраны.
Отмечается, что в учреждении будет предусмотрена возможность совместного воспитания детей с ограниченными возможностями — для удобства маломобильных групп будут оборудованы пандусы и тактильные указатели, в групповых помещениях предусмотрены отдельные санузлы.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие образовательной инфраструктуры остается одним из приоритетов в работе правительства Москвы. В последние годы в условиях устойчивого демографического роста была развернута масштабная программа по строительству ДОУ и школ. В целом столице удалось решить проблему с обеспечением маленьких москвичей местами в детских садах. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 13 детских садов», — добавил А. Бочкарев.
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