Николь Кидман и Кит Урбан убедительно опровергли слухи о предстоящем разводе

В конце марта ходили упорные слухи, что Николь Кидман Кит Урбан собираются разводиться. Об этом изданию In Touch Weekly сообщил осведомленный источник, утверждавший, что отношения пары выглядят гармоничными только на публике, а на самом деле у них серьезные проблемы. Кидман якобы постоянно ревнует и контролирует Урбана, а тот, в свою очередь, никак не может расстаться с вредными пристрастиями, из-за чего ему даже пришлось проходить курс лечения от наркотической зависимости.

Все это время пара никак не комментировала эту информацию. А на днях Кит опубликовал в своем Instagram ролик, который заставил умолкнуть всех злопыхателей. На видео он трогательно поет под гитару своей жене. Николь улыбается и подпевает ему. Супруги выглядят такими влюбленными и счастливыми, будто поженились не 12 лет назад, а только вчера.

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Поклонники пары пришли в восторг от романтической серенады и оставили восторженные комментарии: «Люблю вас!», «Отлично смотритесь вместе!», «Вам нужно чаще петь. У Николь чудесный голос», «Отличное видео. Надоели постоянные сплетни о вашем разводе». К слову, ранее Кит выкладывал совместное видео с актрисой, на котором он трогательно и нежно ее обнимает. Если, как утверждает источник, это все — просто игра на публику, то, нужно признать, что они оба заслуживают «Оскара».

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