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Волгоградцев приглашают присоединиться к акции «Чистый берег»
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Волгоградцев приглашают присоединиться к акции «Чистый берег» 

АиФ Волгоград 56 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
На территории Волго-Ахтубинской поймы проводится природоохранная акция «Чистый берег». Местных жителей призывают присоединиться к ней.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, на сегодняшний момент от мусора очищены два участка: в парке «Сталинградская переправа» вблизи Краснослободска и вдоль дороги от посёлка Рыбачий до хутора Закутский.
Совместными усилиями сотрудников парка, учащихся Краснослободской гимназии, профессионального лицея имени Александра Невского, Волжского политехнического техникума и волонтеров было собрано 200 мешков мусора по 120 литров.
Дирекция парка «Волго-Ахтубинская пойма» благодарит всех принимавших в наведении порядка и приглашает неравнодушных жителей города и области поучаствовать в других мероприятиях и природоохранных акциях. Записаться на них можно по телефонам +79616879973, +78447953441
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