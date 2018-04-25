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Названы сроки завершения строительства «Силы Сибири» до границы с Китаем
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Названы сроки завершения строительства «Силы Сибири» до границы с Китаем 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Газпром планирует до конца года завершить строительство газопровода «Сила Сибири» до границы с Китаем, заявил зампредседателя правления компании Виталий Маркелов.
Маркелов сообщил в интервью журналу «Газпром», что до конца 2018 года планируется «в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке (от Чаяндинского месторождения до границы с КНР — прим. ВЗГЛЯД)», а на 2019 год запланировано «только устранение технологических разрывов после проведения испытаний», передает ТАСС.
Напомним, в марте стало известно, что Газпром построил 75,5% газопровода «Сила Сибири».
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