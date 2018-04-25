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«Газпром» завершит прокладку «Силы Сибири» в 2018 г.
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«Газпром» завершит прокладку «Силы Сибири» в 2018 г. 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». "Газпром" до конца года завершит строительство линейной части «Силы Сибири», заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
"Сила Сибири"
К 1 марта проложено 1859,6 км газопровода (общая протяженность «Силы Сибири» в России — 2156 км), уложено в траншею и засыпано 1580,1 км труб (73% протяженности газопровода на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем).
"До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 г. запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний", — пояснил Маркелов. Начало поставок газа в Китай намечено на 20 декабря 2019 г.
Протяженность линейной части газопровода «Сила Сибири» составляет почти 4,5 тыс. км, на газопроводе установят девять компрессорных станций (КС) совокупной мощностью 1200 МВт.
На первом этапе (к концу 2019 г.) в строй войдет участок газопровода от Чаяндинского НГКМ до границы с Китаем протяженностью 2156,1 км и компрессорная станция «Зейская мощностью» 128 МВт. Строительство семи компрессорных станций совокупной мощностью 481 МВт закончат до 2022 г.
На втором этапе Якутский центр газодобычи соединят с Иркутским центром газодобычи (803,5 км, 1 КС мощностью 48 МВт). На третьем этапе строители расширят газотранспортные мощности на участке от Чаяндинского НГКМ до Благовещенска (1491,45 км, КС на 577 МВт).
В конце 2017 г. началось строительство КС «Зейская». Ввод этой КС в строй в 2019 г. позволит обеспечить заданные параметры газа при первых поставках в Китай, а в дальнейшем поддерживать переработку газа на Амурском ГПЗ.
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