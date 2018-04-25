В РФ снизилось количество некачественного хлеба

Количество хлебобулочных изделий, не соответствующих показателям безопасности, снизилось в России за последние 5 лет, сообщил Роспотребнадзор по итогам проведённых исследований.

«По результатам исследований за последние 5 лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в I квартале 2018 года было исследовано более 21 тысячи проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

Так, по содержанию токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов удельный вес проб хлеба, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,1%; по содержанию плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов — менее 2%. По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое) за I квартал 2018 года не соответствовали нормативным требованиям 0,8% исследуемых проб.