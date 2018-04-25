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Кубанский суд перенес на 15 мая предварительное заседание по иску бизнесмена Дерипаски
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Кубанский суд перенес на 15 мая предварительное заседание по иску бизнесмена Дерипаски 

ТАСС 58 минут назад
КРАСНОДАР, 25 апреля. /ТАСС/. Усть-Лабинский суд Краснодарского края перенес на 15 мая предварительное заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову, поданному из-за обнародования информации о его личной жизни, сообщили ТАСС в среду в суде.
"Действительно, изменили дату, потому что до 3 мая (ранее заседание было назначено на это число — прим. ТАСС) не успели бы получить ответ о том, что дошли повестки до Москвы и вручили их или нет [участникам процесса]", — сказала собеседница.
Она уточнила, что повестки направлялись по адресам, указанным в материалах дела. Ранее сообщалось, что уже после обращения Дерипаски в суд выступающих ответчиками по делу Кириллова и Вашукевич арестовали как фигурантов уголовного дела в Таиланде. Собеседница добавила, что представителей от Вашукевич и Кириллова пока не заявлено.
По материала суда, также произошла замена судьи. Ранее его должен был рассматривать и. о. председателя Владимир Осипенко, сейчас судьей по делу значится судья Александр Колойда. В пресс-службе суда ТАСС пояснили, что это связано с перераспределением нагрузки между судьями.
Дерипаска 9 февраля подал иск против Кириллова и Вашукевич в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся его личной жизни. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также сделанных тайно аудиозаписях его разговоров, раскрывающих детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации. Дерипаска требует с ответчиков 2 млн рублей (по 1 млн с Кириллова и Вашукевич).
Кроме того, по ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Из-за жалоб, поступивших от ресурсов, страницы которых содержали послужившую поводом для подачи иска информацию и были заблокированы, суд приостановил работу по делу. На время рассмотрения жалоб материалы дела были переданы в Краснодарский краевой суд, работа по нему была приостановлена. В конце марта краевой суд отказался удовлетворить жалобы, дело вернулось в Усть-Лабинск.
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Источник: РФ имеет техническую возможность поставить С-300 Сирии в течение месяца Глава Совбеза Ирана примет участие в конференции по безопасности в Сочи Цена алюминия на LME упала на 8,3% - максимальным темпом за 13 лет
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