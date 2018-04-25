Кубанский суд перенес на 15 мая предварительное заседание по иску бизнесмена Дерипаски

"Действительно, изменили дату, потому что до 3 мая (ранее заседание было назначено на это число — прим. ТАСС) не успели бы получить ответ о том, что дошли повестки до Москвы и вручили их или нет [участникам процесса]", — сказала собеседница.

Она уточнила, что повестки направлялись по адресам, указанным в материалах дела. Ранее сообщалось, что уже после обращения Дерипаски в суд выступающих ответчиками по делу Кириллова и Вашукевич арестовали как фигурантов уголовного дела в Таиланде . Собеседница добавила, что представителей от Вашукевич и Кириллова пока не заявлено.

По материала суда, также произошла замена судьи. Ранее его должен был рассматривать и. о. председателя Владимир Осипенко, сейчас судьей по делу значится судья Александр Колойда. В пресс-службе суда ТАСС пояснили, что это связано с перераспределением нагрузки между судьями.

Дерипаска 9 февраля подал иск против Кириллова и Вашукевич в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся его личной жизни. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также сделанных тайно аудиозаписях его разговоров, раскрывающих детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации. Дерипаска требует с ответчиков 2 млн рублей (по 1 млн с Кириллова и Вашукевич).