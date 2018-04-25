«Это эволюционный процесс». Главный архитектор рассказал, почему не каждое здание нужно сохранять

Проявлять недовольство государственным устройством — всегда было уделом интеллигентных людей. Только проявлять недовольство можно разными способами. Либо бороться с системой открыто, по политическим мотивам, либо… на кухне в кругу единомышленников проявлять высокую пассионарность. Сейчас кухни заменил интернет.

Советская власть решительно избавлялась от исторического прошлого в силу своей идеологии. Любое сохранение старого здания (не важно, какого качества и состояния) воспринималось как борьба с системой.

Никто никогда не задумывался над тем, что не сохранились здания XVII-XVIII веков в массовом количестве в силу того, что город развивался и видоизменялся. По всей видимости, было понятно, что это эволюционный процесс. Очень показательна ситуация, иллюстрирующая это: несколько деревянных зданий на Варварке между типографией и роддомом, существовавших до конца 1980-х годов. Сколько было скандалов и битв по части сохранения этих практически разваливавшихся домов, не обладавших абсолютно никакими архитектурными достоинствами. Аргументом служило — XIX век, историческая среда, не трогать! Но, глядя на Варварку, которая застраивалась в XIX веке добротными кирпичными двух-трехэтажными домами, очевидно, как день, что эти халупы до революции просто не успели снести.

Аналогичная ситуация и сегодня. В недавнем прошлом весь народ в едином порыве, измаявшись под игом коммунистов , развалил страну и с энтузиазмом бросился в объятия капитализма. Почему-то, ратуя за частную инициативу, за свободу личности и предпринимательства — то есть за капитализм, многие посчитали, что… пусть капитализм будет, но в градостроительстве останется социализм. А с какого перепуга? Государство не обладает такими ресурсами, чтобы за счет собственных средств регулировать застройку по социальным принципам, а частному инвестору плевать на них. Остается только одна возможность на данном этапе — договариваться.

Когда в начале 1990-х начался бум первичного накопления капитала, конечно, можно было объявить мораторий на застройку исторического центра. Тогда бы ничего не строили вообще. А что значит не строить ничего? Резать курицу, несущую хоть какие-то яйца. При том, что вся промышленность встала, еще и лишиться строительства? За счет чего тогда выживать той же социалке?

Нижний Новгород не мог существовать как город-музей, у которого экономическая база в доходах от туризма.

Еще в советские годы город претерпел серьезные изменения, выразившиеся в том, что не стало цельной исторической градостроительной картины — среди купеческих домов безжалостно понавтыкали типовых «сундуков». Эти дома резко диссонируют с окружением. Поэтому, наверное, правильно был выбран путь — идти по синтезу сохранения старого и вкраплению нового. Я бы это назвал стремлением к компромиссу, на пути к которому нужно преодолеть массу сложностей, чтобы не потерять город и в то же время не лишить его инвестиций. В процессе этой реконструкции ставится задача снизить диссонирующее влияние зданий советского периода на старинные особняки, формируя застройку так, чтобы с учетом переменной этажности нового строительства постепенно перейти от двух-трехэтажных исторических зданий к построенным в советские годы домам, чтобы они не выглядели так вызывающе. Это и называется — снижение диссонирующего влияния.

Проблема сохранения такого исторического города, как Нижний Новгород очень сложна. Даже если абстрагироваться от политической ситуации и оперировать только технологиями, то и тут сплошные вопросы. Нет однозначного отношения к сохранению даже среди специалистов. Это как в вопросе про курицу и яйцо — нет ответа, что первично, что главное.

Паспорта памятников архитектуры содержат предметы охраны. Это и архитектурный облик (стиль, внешний вид, основные стилевые приемы и т.п.), и планировка, и подлинность стен и деталей, и т.п. Если сохранять все эти предметы охраны, то единственный вариант — это реставрация. Это только государственные средства, это огромные сроки, в течение которых памятник будет выведен из режима эксплуатации. Проблема как-то может быть просчитана, когда разговор идет о штучных объектах, но, если говорить о градостроительной реконструкции, это даже посчитать проблематично.

Возникает в связи с этим тема музеефикации целого города (ну, или района города). Понятно, что в ситуации с Нижним Новгородом это невозможно, поскольку, прошу прощения, мы не Венеция , которую посещают туристы со всего мира и оплачивают ее музеефикацию. Более приемлемой кажется возможность реконструкции памятников, экономически понятной и технически быстро осуществимой.

При таком подходе архитекторы, например, во главу угла ставят сохранение архитектурного облика, масштаба среды, градостроительные параметры. Реставраторы против. Зачем им это, если исчезает подлинность?

Им вторят инвесторы — зачем нам два этажа, когда это все-равно новодел и нет подлинности? Давайте четыре. И тому подобное…

В свою очередь «охранники», зная такие настроения инвесторов, тоже отрицают реконструкцию из боязни потерять памятник. Ведь чтобы сделать реконструкцию с чисто правовой стороны, надо снять с охраны. Замкнутый круг. Нет договоренности в обществе и в среде специалистов — что главное в вопросе поиска компромисса.

В ситуации Нижнего Новгорода, где большинство зданий деревянные, вопрос сохранения подлинности стен, вообще, находится в самой критической форме. Вот, например, памятник — бревенчатое здание, оштукатуренное по дранке, лепнина. Делается обследование, которое выявляет, что сруб на 80% сгнил. Надо менять. Чтобы его поменять, надо снять штукатурку и — опа! — прощай подлинность. А инвестор, взявшийся за восстановления памятника… пожалуйте в прокуратуру

Как быть? Выковыривать, выдалбливать стамеской каждое бревно изнутри здания и подводить новое? Экономика данного действа представляется? А в масштабах города?

И это не все проблемы, которые существуют в деле сохранения исторической застройки. Не стоит забывать, что реставрацией могут заниматься не все строители подряд, а только обладающие определенным доступом. Стоимость реставрации гораздо больше стоимости реконструкции и в разы больше стоимости нового строительства. А проблема собственников, проживающих в памятниках, что делает весьма затруднительным бюджетное финансирование?..

Надо привлекать инвесторов, создавать им такие условия, чтобы они активно участвовали в процессе сохранения исторического наследия.

Вот случай из проектной практики. Квартал в центре города. Приходит московский инвестор и берется за проект планировки и межевания. Территория жутко историческая, ну, и соответственно, абсолютно деградированная с точки зрения материального износа. Первое предложение инвестора — естественно, снести все. Опорного плана и регламентов по охранным зонам нет. Архитекторы говорят: «Так нельзя. Надо сохранить ценную застройку, сделать опорный план, юридически выявить ценные постройки. Давайте искать компромисс…» Окей, пошли на территорию, посмотрели все постройки, договорились: это оставляем и реставрируем, это оставляем и реконструируем под гостиницу, это сносим и строим на его месте такое же по масштабу здание, а вот тут добавляем инвестиционную составляющую.

Делается проект, а параллельно заказывается опорный план в специализированной коммерческой организации «Э» за сумму с большим количеством нулей, ну и естественно, с условием, что вышеозначенные договоренности будут отражены в экспертном заключении. В результате инвестор получает экспертное заключение, в котором ему предлагается восстановить в данном квартале Нижний Новгород середины XIX века (градостроительная реставрация). Другими словами, ему предлагается подарить Нижнему Новгороду несколько миллиардов рублей. Наверное, для всех его реакция является предсказуемой: «Жили в разрухе и продолжайте жить».

Вышеописанный квартал, в результате, «спасен» от реконструкции и обречен на ожидание бюджетного финансирования. Вопрос только в том, доживет ли он до него.

В середине 2000-х годов были проработаны все кварталы исторической части города на предмет их сохранения и развития с учетом инвестиционной составляющей. Пример одного из кварталов — новое строительство на территории «Старый Нижний Новгород» и до настоящего момента осуществляется в концептуальной увязке с аналитическими градостроительными материалами 2006 года. К сожалению, реализация этих замыслов не получилась позитивной из-за основных проблем, связанных с реализацией реконструкции центра Нижнего Новгорода, а именно:

приоритетом является новое строительство, старые здания не включены в процесс реновации;четко не определен правовой статус ценной исторической среды;отсутствуют механизмы правового и экономического регулирования реновации ценной исторической среды;низкий уровень бюджетного сопровождения развития застроенных территорий;отсутствие единого центра принятия решений, превалирование экономических интересов ОМС при формировании развития застроенных территорий;высокая степень износа ценной исторической застройки.

Соответственно, главная градостроительная задача в историческом центре — это:

актуализация градостроительной концепции реконструкции центральной части Нижнего Новгорода с учетом реновации ценной исторической застройки в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород»;выработка механизмов реновации.

На сегодняшний день мы имеем в исторической части достаточно большой объем застройки, возведенной до конца XIX века.

Одного взгляда на данную карту достаточно, чтобы констатировать — исторический город не утрачен.

Вдоль основных исторических улиц сосредоточены ОКН.

Для сохранения исторического облика и формирования туристических маршрутов необходимо сформировать поэтапную программу, разбив ее на несколько очередей.

В результате реализации будет сформирован исторический каркас.