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Первомай на Тамбовщине отметят шествиями и фестивалем шашлыка
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Первомай на Тамбовщине отметят шествиями и фестивалем шашлыка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАМБОВ, 26 апр — РИА Новости. Первомай в Тамбове отметят праздничным шествием, в котором ожидается участие 13 тысяч человек, профсоюзным митингом, концертами и региональным фестивалем шашлыка, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Первого мая во всех территориях Тамбовской области пройдут праздничные мероприятия, концерты и гастрономические праздники. Одним из главных праздничных мероприятий в областном центре станет шествие трудовых коллективов и общественных организаций области. Будет организовано движение сразу двух колонн, которые из разных районов города направятся навстречу друг другу и соединятся на площадке перед Ледовым дворцом спорта «Кристалл», где пройдет праздничный митинг. Перед собравшимися выступят профсоюзные лидеры и молодежные активисты. Затем начнется концертная программа с участием лучших творческих коллективов города Тамбова.
Как отмечает пресс-служба, в этом году организаторы праздничных мероприятий подготовили для тамбовчан приятный сюрприз — 1 мая перед «Кристаллом» состоится региональный фестиваль шашлыка. В гастрономическом празднике примут участие представители городов и районов области. Они приготовят шашлык по своим фирменным рецептам.
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