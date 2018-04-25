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Как в Тамбове отметят Первомай-2018?
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Как в Тамбове отметят Первомай-2018? 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Тамбовчан ждут праздничные шествия, концерты и фестиваль шашлыка
День Весны и Труда в Тамбове начнётся с многотысячного шествия. В 10.30 сразу две колонны направятся навстречу друг другу и встретятся на площадке перед Ледовым дворцом спорта «Кристалл».
Одна из колонн пойдёт от Комсомольской площади, а вторая сформируется у сквера Зои Космодемьянской. Её возглавят ансамбль барабанщиц, губернаторский духовой оркестр и власти Тамбовской области. Ожидается, что в шествии примут участие около 13 тысяч человек. В 11.00 у «Кристалла» начнется праздничный митинг, который плавно перетечёт в концертную программу.
В этом году в Тамбове впервые проведут Фестиваль шашлыка. Гастрономический праздник развернётся перед «Кристаллом». Лучшие повара региона приготовят для горожан шашлык по своим фирменным рецептам. Фестиваль будет идти на протяжении всего дня.
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