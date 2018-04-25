Как в Тамбове отметят Первомай-2018?

Тамбовчан ждут праздничные шествия, концерты и фестиваль шашлыка

День Весны и Труда в Тамбове начнётся с многотысячного шествия. В 10.30 сразу две колонны направятся навстречу друг другу и встретятся на площадке перед Ледовым дворцом спорта «Кристалл».

Одна из колонн пойдёт от Комсомольской площади, а вторая сформируется у сквера Зои Космодемьянской. Её возглавят ансамбль барабанщиц, губернаторский духовой оркестр и власти Тамбовской области . Ожидается, что в шествии примут участие около 13 тысяч человек. В 11.00 у «Кристалла» начнется праздничный митинг, который плавно перетечёт в концертную программу.

В этом году в Тамбове впервые проведут Фестиваль шашлыка. Гастрономический праздник развернётся перед «Кристаллом». Лучшие повара региона приготовят для горожан шашлык по своим фирменным рецептам. Фестиваль будет идти на протяжении всего дня.