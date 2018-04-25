Ещё
IBU в настоящее время ведет расследование допинговых дел в отношении Глазыриной и Грегорин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

IBU в настоящее время ведет расследование допинговых дел в отношении Глазыриной и Грегорин 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Экспертная группа Международного союза биатлонистов (IBU) по борьбе с допингом ведет дела в отношении россиянки Екатерины Глазыриной и словенки Теи Грегорин. Об этом сообщает пресс-служба IBU.
Глазырина была временно отстранена от стартов 10 февраля 2017 года на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В декабре 2016 года Макларен передал Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям вторую часть своего доклада с указанием фамилий российских атлетов, которые, как утверждается, причастны к допинговым махинациям на Играх в Сочи.
В декабре 2017 года дисциплинарная комиссия МОК признала Грегорин виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Ванкувере и аннулировал ее результаты с Игр-2010.
ТАСС: последние новости
Источник: информация о передаче Сирии систем С-300 не соответствует действительности Главы спецслужб более 100 стран мира обсудят в Сочи сотрудничество в сфере безопасности LME оценивает решение о приостановке торговли алюминием "Русала" после решения минфина США
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»177
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»141
Россияне упустили свой исторический шанс487
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
В Москве студент погиб после проверки ФСБ283
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение