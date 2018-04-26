Краевой закон определил правила отлова бездомных собак в Приморье 

Депутаты Заксобрания внесли изменения в законодательство Приморского края. Одобренный парламентариями документ уточняет, какие организации смогут заниматься отловом и содержанием бездомных собак и кошек. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Проект краевого закона был одобрен сразу в трех чтениях.
Данная инициатива губернатора была рассмотрена на заседании комитета и поддержана депутатами
— глава комитета Закобрания по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.
Краевой закон о безнадзорных животных наделяет отдельными полномочиями, в частности: отлов, содержание безнадзорных животных, лечение и утилизация, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Органам исполнительной власти рекомендовано проработать своевременное предоставление субсидий из бюджета края в муниципалитеты.
В Калининграде в преддверие ЧМ по футболу проводится отлов бездомных животных. Пойманные собаки будут помещены на передержку до конца спортивного мероприятия.