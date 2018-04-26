Краевой закон определил правила отлова бездомных собак в Приморье

Депутаты Заксобрания внесли изменения в законодательство Приморского края . Одобренный парламентариями документ уточняет, какие организации смогут заниматься отловом и содержанием бездомных собак и кошек. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Проект краевого закона был одобрен сразу в трех чтениях.

Данная инициатива губернатора была рассмотрена на заседании комитета и поддержана депутатами

— глава комитета Закобрания по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов

Краевой закон о безнадзорных животных наделяет отдельными полномочиями, в частности: отлов, содержание безнадзорных животных, лечение и утилизация, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Органам исполнительной власти рекомендовано проработать своевременное предоставление субсидий из бюджета края в муниципалитеты.