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Патрушев: В Сочи съехались представители ООН и 118 стран
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Патрушев: В Сочи съехались представители ООН и 118 стран 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту. Во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров», — зачитал послание президента России секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По словам главы государства, это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизмат и транснациональной преступности. А также ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов.
"Ваша встреча, проходящая под эгидой Совета безопасности РФ, дает хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, для обмена наработанным опытом и расширения профессиональных контактов. Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении — как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе", — отметил Путин.
В свою очередь Николай Патрушев напомнил, что международный форум проводится в Сочи во второй раз.
"Здесь мы провели нашу первую встречу в 2010 году, в которой приняли участие представители 43 государств и делегация ООН", — рассказал секретарь СБ РФ. Потом форумы проходили в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном и Завидово.
Сегодня, по словам Патрушева, в Сочи прибыли представители из 118 стран, а также три делегации ООН. Их возглавляют секретарями советов безопасности, вице-премьерами, советниками президентов по вопросам безопасности, министрами внутренних дел и общественной безопасности, а также их заместителями и главами дипломатических миссий.
"Высокий профессиональный уровень участников, а также широкий географический охват представленных стран подтверждают, что российская инициатива проведения таких встреч остается востребованной, открывает дополнительные возможности для деполитизированнного обмена опытом, поиска новых подходов и совместных консолидированных решений актуальных проблем международной безопасности", — заметил Патрушев.
Как отметил секретарь СБ РФ, в настоящее время непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях заметно возросли.
В этой связи, по словам Патрушева, центром дискуссии станет тема «Очаги международной напряженности: от конфликта к диалогу». Основным докладчиком по этому вопросу выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Второй вопрос пленарного заседания касался проблемы эволюции стратегии и тактики международных террористических операций. В более узких составах и более подробно прошли круглые столы по вопросам информационной безопасности, а также проблеме роста производства и нелегального оборота наркотиков.
"На полях" мероприятия 25 — 26 апреля запланировано также проведение отдельных неформальных встреч в формате БРИКС и ШОС. Предусмотрены десятки двусторонних бесед Патрушева с зарубежными партнерами.
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