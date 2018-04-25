Патрушев: В Сочи съехались представители ООН и 118 стран

Николай Патрушев. «Проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту. Во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН , отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров», — зачитал послание президента России секретарь Совбеза РФ

По словам главы государства, это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизмат и транснациональной преступности. А также ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов.

"Ваша встреча, проходящая под эгидой Совета безопасности РФ, дает хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, для обмена наработанным опытом и расширения профессиональных контактов. Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении — как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе", — отметил Путин.

В свою очередь Николай Патрушев напомнил, что международный форум проводится в Сочи во второй раз.

Сегодня, по словам Патрушева, в Сочи прибыли представители из 118 стран, а также три делегации ООН. Их возглавляют секретарями советов безопасности, вице-премьерами, советниками президентов по вопросам безопасности, министрами внутренних дел и общественной безопасности, а также их заместителями и главами дипломатических миссий.

"Высокий профессиональный уровень участников, а также широкий географический охват представленных стран подтверждают, что российская инициатива проведения таких встреч остается востребованной, открывает дополнительные возможности для деполитизированнного обмена опытом, поиска новых подходов и совместных консолидированных решений актуальных проблем международной безопасности", — заметил Патрушев.

Как отметил секретарь СБ РФ, в настоящее время непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях заметно возросли.

В этой связи, по словам Патрушева, центром дискуссии станет тема «Очаги международной напряженности: от конфликта к диалогу». Основным докладчиком по этому вопросу выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Второй вопрос пленарного заседания касался проблемы эволюции стратегии и тактики международных террористических операций. В более узких составах и более подробно прошли круглые столы по вопросам информационной безопасности, а также проблеме роста производства и нелегального оборота наркотиков.