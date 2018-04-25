Какой долг у теплосетей и котельных Дона перед энергетиками? 

Правда, что за зиму долг теплосетей и котельных на Дону перед энергетиками вырос до десятков миллионов рублей?
Отопительный сезон, который недавно подошёл к концу, обернулся для многих тепловых сетей и котельных области крупным долгом.
Они задолжали за электричество 191 млн рублей.
По данным энергетиков, из 87 организаций региона, обеспечивающих теплом тысячи дончан, только треть оплачивает расходы вовремя.
Из-за этого двенадцать котельных недавно лишили электричества.
Пострадали должники из Чалтыря, Казачьих Лагерей, Усть-Донецка, Таганрога, Сальска, Шахт, Морозовска, Больших Салов, Углегорского, Новочеркасска, Красного Сулина, Новошахтинска (в последних пяти населённых пунктах «наказали» муниципальные предприятия).