Какой долг у теплосетей и котельных Дона перед энергетиками?

Правда, что за зиму долг теплосетей и котельных на Дону перед энергетиками вырос до десятков миллионов рублей?

Отопительный сезон, который недавно подошёл к концу, обернулся для многих тепловых сетей и котельных области крупным долгом.

Они задолжали за электричество 191 млн рублей.

По данным энергетиков, из 87 организаций региона, обеспечивающих теплом тысячи дончан, только треть оп­лачивает расходы вовремя.

Из-за этого двенадцать котельных недавно лишили электричества.