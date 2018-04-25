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Какой долг у теплосетей и котельных Дона перед энергетиками?
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Какой долг у теплосетей и котельных Дона перед энергетиками? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Правда, что за зиму долг теплосетей и котельных на Дону перед энергетиками вырос до десятков миллионов рублей?
Отопительный сезон, который недавно подошёл к концу, обернулся для многих тепловых сетей и котельных области крупным долгом.
Они задолжали за электричество 191 млн рублей.
По данным энергетиков, из 87 организаций региона, обеспечивающих теплом тысячи дончан, только треть оп­лачивает расходы вовремя.
Из-за этого двенадцать котельных недавно лишили электричества.
Пострадали должники из Чалтыря, Казачьих Лагерей, Усть-Донецка, Таганрога, Сальска, Шахт, Морозовска, Больших Салов, Углегорского, Новочеркасска, Красного Сулина, Новошахтинска (в последних пяти населённых пунктах «наказали» муниципальные предприятия).
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