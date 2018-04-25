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Уткин извинился за свой «расистский» пост в Instagram
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Уткин извинился за свой «расистский» пост в Instagram 

360tv.ru 1 час назад
Известный футбольный комментатор Василий Уткин все‐таки принес извинения всем оскорбленным его постом об итогах встречи «Спартака» и грозненского «Ахмата». Журналист заявил, что не хотел никакого обидеть. Об этом он написал в своем Instagram.
Два дня назад я повесил тут эту милую фотографию. Она мне очень нравится, кажется жизнеутверждающей, и я легко ассоциировал бы себя с любым персонажем на ней. Однако моя шутка, которой я сопроводил эту картинку, некоторым, даже многим, показалась неуместной и даже оскорбительной. Я очень удивлен. Но намерения задеть
кого-либо, тем более обидеть, у меня не было
— Василий Уткин.
В свойственной ему ироничной манере Уткин извинился перед Зе Луишем, ФК Ахматом, а также всеми их болельщиками, друзьями и родственниками.
Два дня назад я повесил тут эту милую фотографию. Она мне очень нравится, кажется жизнеутверждающей и я легко ассоциировал бы себя с любым персонажем на ней. Однако моя шутка, которой я сопроводил эту картинку, некоторым, даже многим, показалась неуместной и даже оскорбительной. Я очень удивлен. Но намерения задеть
кого-либо, тем более обидеть, у меня не было. Что ж, такое бывает. В этой связи скажу две вещи. Первая: жаль, что так вышло. Приношу извинения всем, кого обидела моя шутка, а именно Зе Луишу, ФК Ахмат, всем их болельщикам, друзьям и родственникам. Вторая: достаточно и первой. Го.
Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)
24 Апр 2018 в 11:45 PDT  Скандал разгорелся
из-за  того, что публикацию об игре «Спартака» и «Ахмата» журналист сопроводил фотографией, на которой был изображена голова черной собаки в окружении овец. Подпись была такой: «Угловой. Штрафная Ахмата. Зе Луиш». Чеченские комментаторы сочли данную запись оскорблением и проявлением расизма. Уткину после критических замечаний пришлось сначала изменить текст поста, а потом и вовсе его удалить.
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