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ВГТУ занял первое место среди вузов области в конкурсе «Студенческая весна-2018»
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ВГТУ занял первое место среди вузов области в конкурсе «Студенческая весна-2018» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Объявление и награждение победителей состоялось в концертном зале Event-hall. Красочным гала-концертом завершился ежегодный конкурс «Студенческая весна», организованный Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Областным молодежный центром. 23 апреля в концертном зале Event-hall состоялось объявление и награждение победителей, лауреатов и дипломантов. Итогами ежегодного творческого конкурса «Студенческая весна» Воронежский опорный университет в очередной раз может по праву гордиться. Из 11 образовательных организаций Воронежской области ВГТУ — на высоком призовом месте. Также жюри и организаторы конкурса отметили таланты отдельных студентов опорного вуза.
Студент факультета инженерных систем и сооружений Кирилл Янов стал дипломантом конкурса. Жюри по достоинству оценило его исполнение песни «Rhythm inside» с зажигательным танцевальным сопровождением. Диплом лауреата и приз получил танцевальный коллектив ФИСИС за номер «Street dance». С первых секунд танца стало понятно, чем парни и девушки покорили сердца жюри. Динамичный, сложный по исполнению, но невероятно зажигательный танец не оставил равнодушными никого в многотысячном зале Event-hall. Исполнителям удалось передать энергию и атмосферу современных уличных танцев. В некоторые моменты безукоризненного исполнения номера количество его участников на сцене составляло не менее двадцати пяти человек. Это был самый массовый танец в программе гала-концерта.
Не будет преувеличением сказать, что выступление Валентины Антоновой тронуло зрителей, что называется, «до мурашек». Студентка ФЭМИТ получила диплом лауреата за исполнение песни «All by myself», показав, что для ее голоса, видимо, не существует «слишком высоких» и «неберущихся» нот. И это особо отметил ведущий гала-концерта, известный воронежский шоумен Иван Орехов. А гром оваций, которыми наградили Валентину зрители после выступления, не оставил сомнений — это вполне заслуженное признание.
Диплом лауреата конкурса опорный вуз получил за музыкальный видеоклип на песню «Это мы». Слова, музыку и снятый по интересному сюжету видеоряд описывать не имеет смысла, лучше посмотреть сам клип. Качеству этого музыкального видеопроизведения позавидовали бы и некоторые современные поп-исполнители. ВГТУ вручили и особый приз — денежный сертификат от Воронежского Областного комитета Общероссийского профсоюза образования.
Все победители получили право участвовать во Всероссийской «Студенческой весне». Она пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая. Руководство и коллектив Воронежского опорного университета поздравляют победителей конкурса и желают новых ярких творческих успехов!
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