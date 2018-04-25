Студенты ВГТУ стали победителями конкурса «Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежской области — 2018»

Пара от штаба студенческих отрядов ВГТУ упорно готовилась к конкурсу целый месяц. 23 апреля в актовом зале ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова состоялся финал конкурса «Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежской области — 2018». На протяжении месяца пара от штаба студенческих отрядов ВГТУ упорно готовилась к конкурсу: ежедневные репетиции, тренировки, подготовка реквизита. Долгожданный финал конкурса начался с общего танцевального номера, участники которого не только зарядили положительными эмоциями зал, но и сразу же показали, что настроены на решительную борьбу за титул!

Программа конкурса была разделена на несколько этапов: Импровизация. На данном этапе конкурсанты должны были не просто исполнить песни, но и продемонстрировать сплоченность своих пар. Интеллектуальный конкурс. Данный этап участники прошли еще до финала, лучшие его моменты были показаны зрителям на экране. Дефиле. Красиво и уверенно двигаясь по сцене под аплодисменты восхищенного зрительного зала, участники продемонстрировали модные тенденции, характерные для жителей той или иной страны. Домашнее задание. Творческий номер пары ВГТУ перенес зал на просторы солнечной страны Индии. Выступление было очень эмоциональным и впечатляющим.

По итогам конкурса «Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежской области — 2018» студенты ВГТУ Илья Степанищев (студенческий строительный отряд «Легион») и Мария Махина (сервисный отряд «Дельта») стали победителями.