Метизники Магнитки освоили производство наноструктурированного арматурного каната

ТАСС , 25 апреля. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод „ММК-МЕТИЗ“ совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова, начиная с 2016 года, реализует проект по созданию импортозамещающих наноструктурированных арматурных канатов. Как сообщают в ОАО „ММК-МЕТИЗ, “ в рамках полученной субсидии Минобрнауки РФ предприятием совместно с МГТУ им. Г. И. Носова разработана и внедрена технология производства арматурных канатов с достижением максимально возможной степени дисперсности параметров микроструктуры стали и перевода материала в наноструктурированное состояние.

»Арматурные стабилизированные канаты используются в качестве напрягаемой арматуры в предварительно напряженных железобетонных конструкциях. Обычно их применяют в производстве струнобетона при строительстве многоэтажных зданий, автомобильных дорог, виадуков, многоуровневых парковок, развлекательных центров, нефтедобывающих платформ, атомных электростанций, аэропортов, тоннелей метро и т.д", — сказано в сообщении.

Применение арматурного каната при изготовлении железобетонных конструкций повышает их эксплуатационные параметры, увеличивает надежность и долговечность конструкции без значительного увеличения количества и площади сечения используемой стальной арматуры. Благодаря термомеханической обработке механические характеристики арматурных канатов значительно увеличиваются.

Для достижения высокой стабильности и требуемого комплекса механических и специальных свойств при производстве арматурных канатов диаметром 6,9-15,2 мм использованы современные технологии процессов термической обработки стали, деформации заготовок, свивки и стабилизации канатов.

Улучшенный комплекс потребительских свойств арматурных канатов — принципиально новый результат, не достижимый с использованием традиционных способов обработки, применяемых при изготовлении арматурных изделий различного назначения.

Реализация разработанной технологии обеспечивает достижение эксплуатационных характеристик, превышающих требования европейского стандарта prEN 10138-3.3 и отечественных стандартов ГОСТ 13840, ГОСТ Р 53772, что делает данный вид арматурных канатов весьма значимым для решения приоритетных задач в области технологической независимости и импортозамещения в металлургическом и строительном комплексах России