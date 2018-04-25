Метизники Магнитки освоили производство наноструктурированного арматурного каната 

ТАСС, 25 апреля. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод „ММК-МЕТИЗ“ совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова, начиная с 2016 года, реализует проект по созданию импортозамещающих наноструктурированных арматурных канатов. Как сообщают в ОАО „ММК-МЕТИЗ, “ в рамках полученной субсидии Минобрнауки РФ предприятием совместно с МГТУ им. Г. И. Носова разработана и внедрена технология производства арматурных канатов с достижением максимально возможной степени дисперсности параметров микроструктуры стали и перевода материала в наноструктурированное состояние.
»Арматурные стабилизированные канаты используются в качестве напрягаемой арматуры в предварительно напряженных железобетонных конструкциях. Обычно их применяют в производстве струнобетона при строительстве многоэтажных зданий, автомобильных дорог, виадуков, многоуровневых парковок, развлекательных центров, нефтедобывающих платформ, атомных электростанций, аэропортов, тоннелей метро и т.д", — сказано в сообщении.
Применение арматурного каната при изготовлении железобетонных конструкций повышает их эксплуатационные параметры, увеличивает надежность и долговечность конструкции без значительного увеличения количества и площади сечения используемой стальной арматуры. Благодаря термомеханической обработке механические характеристики арматурных канатов значительно увеличиваются.
Для достижения высокой стабильности и требуемого комплекса механических и специальных свойств при производстве арматурных канатов диаметром 6,9-15,2 мм использованы современные технологии процессов термической обработки стали, деформации заготовок, свивки и стабилизации канатов.
Улучшенный комплекс потребительских свойств арматурных канатов — принципиально новый результат, не достижимый с использованием традиционных способов обработки, применяемых при изготовлении арматурных изделий различного назначения.
Реализация разработанной технологии обеспечивает достижение эксплуатационных характеристик, превышающих требования европейского стандарта prEN 10138-3.3 и отечественных стандартов ГОСТ 13840, ГОСТ Р 53772, что делает данный вид арматурных канатов весьма значимым для решения приоритетных задач в области технологической независимости и импортозамещения в металлургическом и строительном комплексах России.
ОАО «ММК-МЕТИЗ» возникло в результате слияния двух старейших заводов Магнитки — метизно-металлургического и калибровочного. ПАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила $5,630 млрд, EBITDA — $1,956 млрд