В Новосибирске обсудили системные проблемы сельского хозяйства

Об этом говорил полпред Сергей Меняйло на совещании, посвященном подготовке к посевной в СФО. «В сельском хозяйстве СФО накопились системные проблемы, которые нужно срочно решать», — сказал Сергей Меняйло.

Закупочные цены на пшеницу в Сибири — традиционно на 15–30% ниже, чем по России в целом. Из-за этого в прошлом году, получив рекордный урожай, крестьяне не хотели везти зерно на элеваторы — не видели экономической выгоды, так как цена была меньше себестоимости. Основная причина — большая удалённость от международных логистических центров, через которые экспортируют сельхозпродукцию Южный и Центральный федеральные округа. От нас — что до южных портов, что до Владивостока — 4,5–5 тыс. км. Как говорится, за морем телушка стоит полушку, да дорог перевоз.

Между тем проблема реализации зерна остро стоит в Сибири практически каждый год. Регион потребляет меньше, чем выращивает. Импортёров не так уж много — Монголия Китай . На европейском рынке и без нас — не протолкнуться. «Если проблема повторяется из года в год, значит, она системная. Может, не стоит выращивать в Сибири столько пшеницы и перейти к другим, более востребованным культурам?» — задаётся вопросом Сергей Меняйло.

Ежегодно на поддержку сельского хозяйства в стране выделяются миллиарды бюджетных рублей. В этом году господдержка составит больше 11 млрд руб. «Кто хоть раз просчитал экономику этих цифр? — продолжил Меняйло. — Между тем 1 млн руб. — это одно место в современном хорошем детском саду».

Свою мысль Сергей Меняйло подвёл к тому, что, возможно, не нужно выращивать столько пшеницы и есть смысл обратить внимание на другие отрасли сельского хозяйства, например, животноводство.