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В 2018 году Гайский ГОК планирует выделить на геологоразведку порядка 75 млн рублей
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В 2018 году Гайский ГОК планирует выделить на геологоразведку порядка 75 млн рублей 

ТАСС 20 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 25 апреля. На проведение геологоразведочных работ в 2018 году ПАО «Гайский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) планирует выделить порядка 75 млн руб., сообщают в пресс-службе УГМК. На сегодняшний день предприятие ведет различные виды геологоразведочных работ на пяти поисковых площадях в Оренбургской области на общей территории порядка 600 кв. км.
В частности, на Гайском месторождении в настоящее время ведутся подготовительные работы для уточнения рудных запасов ниже 1310-го горизонта. По мере прохождения выработок на этом горизонте геологи приступят к буровым работам. По их результатам будет выполнено технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и пересчет запасов по категориям В, С1 (более разведанные и изученные) до глубины 1750 метров.
В пресс-службе также отмечают, что в 2018-2019 гг. ожидается реализация проекта по опытно-промышленной разработке месторождения «Белозерское» (Домбаровская группа месторождений). По результатам геологоразведки здесь предстоит выполнить камеральные работы, технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций, посчитать запасы и поставить их на Государственный баланс.
С 2017 году геологи Гайского ГОКа продолжают вести поисково-оценочные работы на Соленодольском участке. По завершению данных работ, которое запланировано на конец текущего года, специалисты геологической службы комбината приступят к камеральным работам и составлению отчета о проделанной работе.
ПАО «Гайский ГОК» — ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в состав компании в 1999 году. На ГГОКе работает около 6,5 тыс. человек.
УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.
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