В 2018 году Гайский ГОК планирует выделить на геологоразведку порядка 75 млн рублей

В частности, на Гайском месторождении в настоящее время ведутся подготовительные работы для уточнения рудных запасов ниже 1310-го горизонта. По мере прохождения выработок на этом горизонте геологи приступят к буровым работам. По их результатам будет выполнено технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и пересчет запасов по категориям В, С1 (более разведанные и изученные) до глубины 1750 метров.

В пресс-службе также отмечают, что в 2018-2019 гг. ожидается реализация проекта по опытно-промышленной разработке месторождения «Белозерское» (Домбаровская группа месторождений). По результатам геологоразведки здесь предстоит выполнить камеральные работы, технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций, посчитать запасы и поставить их на Государственный баланс.

С 2017 году геологи Гайского ГОКа продолжают вести поисково-оценочные работы на Соленодольском участке. По завершению данных работ, которое запланировано на конец текущего года, специалисты геологической службы комбината приступят к камеральным работам и составлению отчета о проделанной работе.

ПАО «Гайский ГОК» — ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в состав компании в 1999 году. На ГГОКе работает около 6,5 тыс. человек.