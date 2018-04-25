Почему в Волгограде одни «хрущевки» да «брежневки» и нет интересных зданий?

Во времена СССР город застраивался однотипными проектами.

«В 60-80-е годы все города бывшего СССР застраивались однотипным проектами, — утверждает почётный архитектор России , экс-главный архитектор Волгограда Михаил Норкин. — Сейчас деньги инвестора стали довлеть над красотой, эстетикой, логикой и целесообразностью. Отсюда пошло такое негативное явление, как уплотнительная застройка. Послевоенные архитекторы в Сталинграде не зря проектировали вдоль проспекта Ленина, Рабоче-Крестьянской разрывы между зданиями, небольшие площади, открытые пространства, где люди могли бы собираться, отдыхать, общаться. В 90-е часть таких пространств застроили случайными объектами.

Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. По настоянию общественной палаты Волгограда любой стройпроект в центре города от поймы Царицы до пл. Ленина, перед тем как быть реализован, проходит обсуждение на экспертном общественном градостроительном совете».