Зоопарки Москвы и Лимы обменяются животными

Представителям Московского зоопарка удалось установить дружеские отношения с перуанскими коллегами и определить векторы дальнейшей работы: обмена животными, обсуждения популяционных программ в рамках «Дней культуры Москвы Лиме », сообщается на сайте Московского зоопарка.

«Зоопарк Лимы обладает обширной коллекцией, включающей в себя многие редкие виды животных, а также уникальных представителей южноамериканской фауны. Уверена, что сотрудничество между зоопарком Лимы и Московским зоопарком будет плодотворным — прежде всего, в сфере пополнения и развития коллекций, и принесет много пользы и нам, и нашим коллегам», — сказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова

Московский зоопарк продолжает расширять свои международные контакты и налаживать сотрудничество с представителями зарубежных зоопарков.

Как говорится в сообщении, это направление работы стратегически важно: перед зоопарками всего мира стоят одни и те же глобальные проблемы, эффективное решение которых возможно только в том случае, если зоопарки консолидируют свои силы и будут работать сообща.