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Зоопарки Москвы и Лимы обменяются животными
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Зоопарки Москвы и Лимы обменяются животными 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Представителям Московского зоопарка удалось установить дружеские отношения с перуанскими коллегами и определить векторы дальнейшей работы: обмена животными, обсуждения популяционных программ в рамках «Дней культуры Москвы в Лиме», сообщается на сайте Московского зоопарка.
«Зоопарк Лимы обладает обширной коллекцией, включающей в себя многие редкие виды животных, а также уникальных представителей южноамериканской фауны. Уверена, что сотрудничество между зоопарком Лимы и Московским зоопарком будет плодотворным — прежде всего, в сфере пополнения и развития коллекций, и принесет много пользы и нам, и нашим коллегам», — сказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Московский зоопарк продолжает расширять свои международные контакты и налаживать сотрудничество с представителями зарубежных зоопарков.
Как говорится в сообщении, это направление работы стратегически важно: перед зоопарками всего мира стоят одни и те же глобальные проблемы, эффективное решение которых возможно только в том случае, если зоопарки консолидируют свои силы и будут работать сообща.
«Еще в прошлом году, руководствуясь этой идеей, Московский зоопарк смог наладить партнерские отношения с Китаем и Израилем. Хочется надеяться, что с каждым годом направления международного сотрудничества нашего зоопарка будут развиваться и расти», — говорится в сообщении.
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