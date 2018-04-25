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Тюменцев приглашают на «День посадки леса»
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Тюменцев приглашают на «День посадки леса» 

Уралинформбюро 46 минут назад
Фото: Уралинформбюро
19 мая 2018 года в Тюменской области пройдет акция «День посадки леса», приуроченная к Году волонтера в России. Среди ее участников будут школьники, студенты, волонтеры, а также представители органов власти, силовых структур, научных и общественных организаций.
Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департамент лесного комплекса, внести свой вклад может любой желающий. Для этого нужно до 16 мая направить на электронный адрес ohrana-72@mail.ru заявку, где следует указать количество участников и телефон ответственного лица для решения организационных вопросов.
Проведение акции запланировано на территории всей области. Уточнить место и время можно в районных лесничествах.
Всех пришедших на «День посадки леса» ждет заряд положительных эмоций, свежий воздух, а также горячий чай и настоящая полевая кухня.
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