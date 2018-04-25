Тюменцев приглашают на «День посадки леса»

19 мая 2018 года в Тюменской области пройдет акция «День посадки леса», приуроченная к Году волонтера в России . Среди ее участников будут школьники, студенты, волонтеры, а также представители органов власти, силовых структур, научных и общественных организаций.

Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департамент лесного комплекса, внести свой вклад может любой желающий. Для этого нужно до 16 мая направить на электронный адрес ohrana-72@mail.ru заявку, где следует указать количество участников и телефон ответственного лица для решения организационных вопросов.

Проведение акции запланировано на территории всей области. Уточнить место и время можно в районных лесничествах.

Всех пришедших на «День посадки леса» ждет заряд положительных эмоций, свежий воздух, а также горячий чай и настоящая полевая кухня.