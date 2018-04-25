«Если за бред в сети начнут штрафовать, это будет хорошо»

Наказание будет грозить, как физическим лицам, так и некоммерческим организациям. Оценку достоверности информации будут давать экспертные сообщества при ведомствах, либо независимые специалисты. Комментирует Алексей Гриценко, руководитель «Мастерской пресс-релизов», член Союза журналистов России

«Цензура и штрафы за распространение недостоверной информации — вещи принципиально разные. Суть цензуры сводится к предварительному отсеву информации до ее публикации и разделению на «можно» и «нельзя». А штрафы за распространение недостоверной информации — это привлечение к ответственности за уже опубликованную информацию, которая не соответствует действительности. Примеров цензуры — гораздо более реалистичной — в наши дни вполне достаточно. Та же предварительная модерация публикаций на любом сайте, та же редакторская правка — гораздо ближе к цензуре (точнее — самоцензуре), чем предлагаемая мера. А требование к госорганам преследовать за фейки — вполне цивилизованная и давно назревшая мера. К сожалению, помимо множества плюсов, которые принес своим появлением Интернет, он потянул за собою и существенный минус — очень многие люди публикуют в сети то, что готовы написать только на заборе и на условиях анонимности. Они не готовы нести ответственность за свои слова. Пользы от этого — ноль. Если за бред в сети начнут штрафовать, это будет только хорошо и позитивно».