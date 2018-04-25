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Ночной конфликт в кондопожском баре перерос в драку
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Ночной конфликт в кондопожском баре перерос в драку 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Одному из участников разбили лицо.
Ночью 24 апреля в Кондопоге задержан гражданин, которому инкриминируется нанесение телесных повреждений, сообщает карельская «Росгвардия».
Около часу ночи сработала тревожная сигнализация в баре, расположенном в центре города недалеко от площади Ленина. На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого пострадало лицо одного из участников.
39-летний потерпевший был полон решимости привлечь виновного к ответственности по закону — заявление было составлено здесь же. Росгвардейцы доложили о произошедшем в дежурную часть районной полиции и дождались прибытия следственно-оперативной группы, которой и передали задержанного.
По материалам: ptzgovorit.ru
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