Ночной конфликт в кондопожском баре перерос в драку

Одному из участников разбили лицо.

Ночью 24 апреля в Кондопоге задержан гражданин, которому инкриминируется нанесение телесных повреждений, сообщает карельская «Росгвардия».

Около часу ночи сработала тревожная сигнализация в баре, расположенном в центре города недалеко от площади Ленина. На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого пострадало лицо одного из участников.

39-летний потерпевший был полон решимости привлечь виновного к ответственности по закону — заявление было составлено здесь же. Росгвардейцы доложили о произошедшем в дежурную часть районной полиции и дождались прибытия следственно-оперативной группы, которой и передали задержанного.