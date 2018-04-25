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«Беллесбумпром» инициирует введение лицензирования экспорта макулатуры
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«Беллесбумпром» инициирует введение лицензирования экспорта макулатуры 

ИнформУпак 1 час назад
Обсуждаемый проект нормативного акта направлен на урегулирование, вопросов связанных с вывозом макулатуры за пределы Евразийского экономического союза. Разработчики предлагают выдавать разовые лицензии компаниям-экспортерам вторсырья. Координировать процесс выдачи лицензий будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли при участии представителей «Беллесбумпрома».
Ранее сообщалось, что начиная с весны 2016 года, в Республике Беларусь действуют ограничения на вывоз макулатуры за пределы ЕАЭС. Принятые меры позволили существенно улучшить ситуацию со сбором сырья для местных ЦБК, что привело к увеличению загрузки производственных мощностей и позволило улучшить экономические показатели деятельности белорусских производителей бумаги и целлюлозы. Ожидается, что положительная динамика развития предприятий отрасли сохранится и в текущем году.
Текст проекта постановления опубликован на сайте «Беллесбумпрома». Его обсуждение продлится до 11 мая текущего года.
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