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Следствие заинтересовалось «Холодным родником»
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Следствие заинтересовалось «Холодным родником» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса z79. d.sdska.ru  В Гусь-Хрустальном региональным Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении руководства «Холодный родник», которое подозревается в невыплате заработной платы своим сотрудникам.
Общество с 2002 года работает на территории деревни Уляхино Гусь-Хрустального района. В июне прошлого года руководитель предприятия, пресс-служба Следкома называет его по фамилии Жукова, не выплатила заработную плату пяти своим работникам в общем размере около 67 тысяч рублей.
В июле того же года магазин, где работали потерпевшие, полностью сгорел. Огнем были уничтожены финансово-хозяйственная документация и трудовые книжки сотрудников.
Потеряв надежду на добровольную выплату заработной платы, они обратились в суд, однако руководитель «Холодного родника» не являлась на заседания. Требования граждан о взыскании долга по заработной плате удовлетворены заочным решением суда в конце января этого года. Однако реального исполнения своих требований граждане не добились до настоящего времени.
Следователем принимается комплекс мер, направленных в первую очередь на восстановление социальных гарантий граждан.
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