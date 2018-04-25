Следствие заинтересовалось «Холодным родником»

Фото с ресурса z79. d.sdska.ru В Гусь-Хрустальном региональным Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении руководства «Холодный родник», которое подозревается в невыплате заработной платы своим сотрудникам.

Общество с 2002 года работает на территории деревни Уляхино Гусь-Хрустального района. В июне прошлого года руководитель предприятия, пресс-служба Следкома называет его по фамилии Жукова, не выплатила заработную плату пяти своим работникам в общем размере около 67 тысяч рублей.

В июле того же года магазин, где работали потерпевшие, полностью сгорел. Огнем были уничтожены финансово-хозяйственная документация и трудовые книжки сотрудников.

Потеряв надежду на добровольную выплату заработной платы, они обратились в суд, однако руководитель «Холодного родника» не являлась на заседания. Требования граждан о взыскании долга по заработной плате удовлетворены заочным решением суда в конце января этого года. Однако реального исполнения своих требований граждане не добились до настоящего времени.

Следователем принимается комплекс мер, направленных в первую очередь на восстановление социальных гарантий граждан.