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Парк 850-летия Москвы в районе Марьино приведут в порядок после зимы
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Парк 850-летия Москвы в районе Марьино приведут в порядок после зимы 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В парке 850-летия Москвы ведутся гарантийные работы по исправлению замечаний, выявленных в ходе работ по подготовке к весне, — сказал П. Бирюков.
По его словам, подрядная организация уже приступила к пусконаладочным работам, а также устранению замечаний по состоянию парка. Все мероприятия проводят в рамках гарантийных обязательств. В ходе работ отремонтируют плиточное и асфальтобетонное покрытие там, где оно просело, проверят резиновое покрытие на детских и спортивных площадках, исправят нарушения по монтажу, устранят подтопления, обустроят парапеты на лестничных сходах, сделают планировку территории на участках разрытия.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что в 2017 году в парке 850-летия Москвы прошли первый и второй этапы комплексного благоустройства и озеленения территории. Там обустроили два футбольных поля, обновили дорожное покрытие, сделали удобные спуски к реке и установили светодиодные фонари.
В текущем году проходит третий этап благоустройства парка 850-летия Москвы. Здесь появится новая лыжная трасса, биатлонный стадион со стрельбищем, предназначенным для пневматического оружия. Рядом с ним — спортивная площадка с силовыми тренажерами и крытый павильон. В нем заработает прокат спортинвентаря. Рядом со стадионом появится парковка на 100 мест, — рассказал заместитель Мэра.
Он добавил, что в парке также предусмотрели пространство для занятий сезонными видами спорта, памп-трек с площадками для отдыха, воркаут и детскую зону.
Фото взято: http://progulyaemsya.ru/f_big/513_2903.jpg
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