В районе Проспект Вернадского в этом году благоустроят 22 объекта

Здесь обновят дворовые и детские площадки, заменят бордюры, отремонтируют тротуары, расширят внутриквартальные проезды и реконструируют тихую зону отдыха в парке у Кравченских прудов.

По словам главы управы района Проспект Вернадского Ивана Малышева, благоустройство коснется 22 адресов, 4 из которых выбраны самими жителями в популярном приложении «Активный гражданин». Самым крупным объектом преображения станет территория у прудов на ул. Кравченко, где завершится третий — финальный этап обновления. Кроме того, планируется расширить Исполкомовский проезд, увеличив проезжую часть и обустроив удобные тротуары, а также создав новые парковочные карманы для машин. О проблемной ситуации на внутриквартальных проездах давно говорили жители и депутаты района. Их идеи в этом сезоне претворят в жизнь. Исполкомовский проезд станет просторнее, что увеличит скорость движения транспорта, даст возможность пешеходам беспрепятственно и безопасно передвигаться в этой зоне, улучшит транспортную ситуацию в районе в целом.