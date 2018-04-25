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В районе Проспект Вернадского в этом году благоустроят 22 объекта
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В районе Проспект Вернадского в этом году благоустроят 22 объекта 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Здесь обновят дворовые и детские площадки, заменят бордюры, отремонтируют тротуары, расширят внутриквартальные проезды и реконструируют тихую зону отдыха в парке у Кравченских прудов.
По словам главы управы района Проспект Вернадского Ивана Малышева, благоустройство коснется 22 адресов, 4 из которых выбраны самими жителями в популярном приложении «Активный гражданин». Самым крупным объектом преображения станет территория у прудов на ул. Кравченко, где завершится третий — финальный этап обновления. Кроме того, планируется расширить Исполкомовский проезд, увеличив проезжую часть и обустроив удобные тротуары, а также создав новые парковочные карманы для машин. О проблемной ситуации на внутриквартальных проездах давно говорили жители и депутаты района. Их идеи в этом сезоне претворят в жизнь. Исполкомовский проезд станет просторнее, что увеличит скорость движения транспорта, даст возможность пешеходам беспрепятственно и безопасно передвигаться в этой зоне, улучшит транспортную ситуацию в районе в целом.
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