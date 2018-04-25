Школьники Преображенки узнали о культуре Германии

Городской конкурс «Немецкие мотивы» прошел в школе №1502 про МЭИ.

Австрии. Этот конкурс проводится уже в 21 раз. Его участники — школьники, которые изучают немецкий язык и увлеченные историей и культурой Германии

Тема конкурса каждый раз отличается. В этот раз конкурс посвятили вековому юбилею Австрийской республики и ее двусторонним взаимоотношениями с Россией . Главными словами в формулировке темы стали «отношения без границ». Конкурс проводился по трем номинациям: исследовательская работа, сценическая композиция и рисунок. В знаниях и умениях соревновались участники, начиная с четвертого класса.

Ежегодно сотни школьников Москвы становятся участниками конкурса «Немецкие (Баварские) мотивы». Его проводят интерклуб «Друзья Баварии» и Международная общественная организация «Россия-Германия» с 1995-го года. За это время конкурс разросся, и теперь это мероприятие городского уровня.

Победители конкурса, который проходит в Москве, неоднократно бывали в Германии, где могли пообщаться со своими ровесниками и жили в немецких семьях.