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Школьники Преображенки узнали о культуре Германии
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Школьники Преображенки узнали о культуре Германии 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Городской конкурс «Немецкие мотивы» прошел в школе №1502 про МЭИ.
Этот конкурс проводится уже в 21 раз. Его участники — школьники, которые изучают немецкий язык и увлеченные историей и культурой Германии и Австрии.
Тема конкурса каждый раз отличается. В этот раз конкурс посвятили вековому юбилею Австрийской республики и ее двусторонним взаимоотношениями с Россией. Главными словами в формулировке темы стали «отношения без границ». Конкурс проводился по трем номинациям: исследовательская работа, сценическая композиция и рисунок. В знаниях и умениях соревновались участники, начиная с четвертого класса.
Ежегодно сотни школьников Москвы становятся участниками конкурса «Немецкие (Баварские) мотивы». Его проводят интерклуб «Друзья Баварии» и Международная общественная организация «Россия-Германия» с 1995-го года. За это время конкурс разросся, и теперь это мероприятие городского уровня.
Победители конкурса, который проходит в Москве, неоднократно бывали в Германии, где могли пообщаться со своими ровесниками и жили в немецких семьях.
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