В Оренбурге напомнили о штрафах за уничтожение первоцветов

В областном центре проведут рейды по местам незаконной реализации краснокнижных растений.

Отметим, что в нашем регионе произрастает множество видов первоцветов, занесенных в «Красную книгу». Самые известные из них — тюльпан Шренка, рябчик русский, а также ирис низкий, запасы которых сокращаются из-за вырывания растений с корнем.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, предусмотрены штрафы:

для физлиц — от 2 500 до 5 000 руб.

для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 руб.

для юрлиц — от 500 000 до 1 000 000 руб.