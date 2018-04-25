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В Оренбурге напомнили о штрафах за уничтожение первоцветов
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В Оренбурге напомнили о штрафах за уничтожение первоцветов 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В областном центре проведут рейды по местам незаконной реализации краснокнижных растений.
Отметим, что в нашем регионе произрастает множество видов первоцветов, занесенных в «Красную книгу». Самые известные из них — тюльпан Шренка, рябчик русский, а также ирис низкий, запасы которых сокращаются из-за вырывания растений с корнем.
За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, предусмотрены штрафы:
для физлиц — от 2 500 до 5 000 руб.
для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 руб.
для юрлиц — от 500 000 до 1 000 000 руб.
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