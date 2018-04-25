В Красноярск привезли монеты с изображением Винни Пуха и Трёх богатырей

Красноярцам предлагают поменять накопившуюся мелочь на монеты с изображением Винни Пуха и Трёх богатырей, сообщили в красноярском отделении Сибирского ГУ Банка России

В краевой центр поступила ограниченная партия 25-рублевых монет с изображением мультипликационных героев. Монеты были переданы в банки, которые в прошлом году приняли участие в акции по приему мелочи и которые предложили интересные условия обмена в текущем году. Специалисты отмечают, что в серию входят монеты обычные и цветные.

Обменять старые монеты на новые могут все желающие. Однако условия обмена и получения этих монет банки устанавливают самостоятельно.