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В Красноярск привезли монеты с изображением Винни Пуха и Трёх богатырей
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В Красноярск привезли монеты с изображением Винни Пуха и Трёх богатырей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярцам предлагают поменять накопившуюся мелочь на монеты с изображением Винни Пуха и Трёх богатырей, сообщили в красноярском отделении Сибирского ГУ Банка России.
В краевой центр поступила ограниченная партия 25-рублевых монет с изображением мультипликационных героев. Монеты были переданы в банки, которые в прошлом году приняли участие в акции по приему мелочи и которые предложили интересные условия обмена в текущем году. Специалисты отмечают, что в серию входят монеты обычные и цветные.
Обменять старые монеты на новые могут все желающие. Однако условия обмена и получения этих монет банки устанавливают самостоятельно.
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