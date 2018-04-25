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В зоопарке Калининграда прошли учения по ловле сбежавшего тигра
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В зоопарке Калининграда прошли учения по ловле сбежавшего тигра 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В Калининградском зоопарке прошли учения по отработке чрезвычайной ситуации под названием «выход опасного животного на территорию зоопарка». В качестве объекта был выбран условный амурский тигр, роль которого исполнил один из сотрудников зоопарка.
Его поимкой занимались охранники и другие сотрудники, муниципальные службы ГО и ЧС, а также полицейские. Их основная задача заключалась в отработке коммуникации между всеми участниками учений.
Начались они в 8:30, когда в зоопарке еще не было посетителей, а весь процесс обнаружения «животного», его «обездвиживания» с помощью медицинских препаратов и возвращения в вольер занял 30 минут.
Местные СМИ тоже довольно оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и уже в 9:06 были готовы проинформировать горожан о происшествии в зоопарке, сообщается на сайте Калининградского зоопарка.
Изображавший тигра мужчина был запечатлен на видео. На кадрах видно, как он спокойно идет по территории, лишь изредка оглядываясь.
В Instagram, где также был размещен этот ролик, пользователи соревновались друг с другом в остроумии. Но были и те, кто серьезно отнесся к учениям, назвав их «классной работой» и отметив, что «вопросы алгоритма взаимодействия в кризисной ситуации стоят жизней».
Примечательно, что подобные учения периодически проходят в европейских и российских зоопарках. Они необходимы для отработки мер по устранению всевозможных чрезвычайных ситуаций, включая выход животного на волю, попадание человека в вольер к животному и нападение животного на человека.
Ранее сообщалось, что сбежавший из московского контактного зоопарка пони был пойман сотрудниками полиции и возвращен законным владельцам.
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