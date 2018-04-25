В Калининградском зоопарке потренировались в ловле сбежавшего тигра

Сегодня утром в Калининградском зоопарке прошли учения по отлову сбежавшего хищника. По легенде тигр сумел вырваться из клетки. Его ловили сотрудники экстренных служб, прибывшие на место по вызову, поступившему на систему 112.

В учениях принимали участие МЧС и полиция. Напомним, в ноябре прошлого года случилось настоящее ЧП. Тигр Тайфун напал на сотрудницу зоопарка, которая за ним ухаживает. Женщина получила серьезные травмы, но осталась жива.

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