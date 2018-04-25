Проблемы конфликта интересов обсудят на Евразийском антикоррупционном форуме

Москве открылся VII Евразийский антикоррупционный форум «Конфликт интересов: право и этика».

Конфликт интересов — как выявить и как бороться

Участники мероприятия обсудят такие темы как конфликт интересов и коррупция; место предотвращения конфликта интересов в системе мер противодействия коррупции; способы выявления и принципы урегулирования конфликта интересов;правоприменительная практика в сфере управления конфликтом интересов.

Предполагается участие руководителей органов государственной власти стран евразийского региона, представителей международных организаций.