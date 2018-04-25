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Проблемы конфликта интересов обсудят на Евразийском антикоррупционном форуме
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Проблемы конфликта интересов обсудят на Евразийском антикоррупционном форуме 

pasmi.ru 1 час назад
В Москве открылся VII Евразийский антикоррупционный форум «Конфликт интересов: право и этика».
Конфликт интересов — как выявить и как бороться
Участники мероприятия обсудят такие темы как конфликт интересов и коррупция; место предотвращения конфликта интересов в системе мер противодействия коррупции; способы выявления и принципы урегулирования конфликта интересов;правоприменительная практика в сфере управления конфликтом интересов.
В рамках пленарного заседания запланированы выступления представителей Администрации президента РФ, правительства России, Генеральной прокуратуры, МВД, СКР, Министерства юстиции, Федеральной службы по финансовому мониторингу и других федеральных государственных органов.
Предполагается участие руководителей органов государственной власти стран евразийского региона, представителей международных организаций.
Среди докладчиков — замминистра внутренних дел Игорь Зубов, член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции Талия Хабриева, заместитель председателя Следственного комитета Александр Федоров.
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