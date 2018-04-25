Новости о коррупции за 25 апреля

Антикоррупционная политика

Российские судьи выносят все меньше оправдательных приговоров — их доля сократилась до 0,2%

В российских судах с каждым годом усиливается обвинительный уклон, а число оправдательных приговоров за пять лет сократилось в три раза. На одного оправданного человека приходится 446 осужденных.

Росфинмониторинг нашел в офшорах миллиарды рублей, спрятанных губернаторами и депутатами

Анализ «панамского досье» и «райского досье», содержащих сведения об офшорных предприятиях, позволил Росфинмониторингу обнаружить несколько тысяч компаний, принадлежащих россиянам, в том числе высокопоставленным российским чиновникам. При помощи этих зарубежных фирм губернаторы, депутаты и другие служащие проворачивали финансовые операции на миллиарды рублей.

Проблемы конфликта интересов обсудят на Евразийском антикоррупционном форуме

Москве открылся VII Евразийский антикоррупционный форум «Конфликт интересов: право и этика».

Борьба с коррупцией

Следователи проверяют информацию о хищении 1 млрд рублей в управлении ФСИН по Москве

Следователи начали проверку информации о хищении руководящими сотрудниками столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Верховный суд отказался отменить приговор Навальному

Президиум Верховного суда рассмотрел обращение Алексея и Олега Навальных , осужденных за мошенничество при осуществлении предпринимательской деятельности, и отказался отменять приговор, который в ЕСПЧ признали несправедливым. Производство по делу возобновят, чтобы еще раз огласить аналогичное решение.

Бывший первый замглавы Уфы обвинен в нанесении 1,6 млрд рублей ущерба госбюджету