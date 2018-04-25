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Новости о коррупции за 25 апреля
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Новости о коррупции за 25 апреля 

pasmi.ru 34 минуты назад
Антикоррупционная политика
Российские судьи выносят все меньше оправдательных приговоров — их доля сократилась до 0,2%
В российских судах с каждым годом усиливается обвинительный уклон, а число оправдательных приговоров за пять лет сократилось в три раза. На одного оправданного человека приходится 446 осужденных.
Росфинмониторинг нашел в офшорах миллиарды рублей, спрятанных губернаторами и депутатами
Анализ «панамского досье» и «райского досье», содержащих сведения об офшорных предприятиях, позволил Росфинмониторингу обнаружить несколько тысяч компаний, принадлежащих россиянам, в том числе высокопоставленным российским чиновникам. При помощи этих зарубежных фирм губернаторы, депутаты и другие служащие проворачивали финансовые операции на миллиарды рублей.
Проблемы конфликта интересов обсудят на Евразийском антикоррупционном форуме
В Москве открылся VII Евразийский антикоррупционный форум «Конфликт интересов: право и этика».
Борьба с коррупцией
Следователи проверяют информацию о хищении 1 млрд рублей в управлении ФСИН по Москве
Следователи начали проверку информации о хищении руководящими сотрудниками столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Верховный суд отказался отменить приговор Навальному
Президиум Верховного суда рассмотрел обращение Алексея и Олега Навальных, осужденных за мошенничество при осуществлении предпринимательской деятельности, и отказался отменять приговор, который в ЕСПЧ признали несправедливым. Производство по делу возобновят, чтобы еще раз огласить аналогичное решение.
Бывший первый замглавы Уфы обвинен в нанесении 1,6 млрд рублей ущерба госбюджету
Следствие обвинило бывшего первого замглавы администрации столицы Башкирии Александру Филиппову в превышении должностных полномочий при реализации в городе программы расселения ветхого и аварийного жилья.
pasmi.ru: последние новости
Экс-глава Минобороны переключился на коммунальные войны На мусорной проблеме Подмосковья наживутся Сергей Чемезов и Игорь Чайка Главу ФНС Тюменской области задержала ФСБ
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