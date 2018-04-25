Самый везучий зэк России, отсидевший 25 лет в Харпе, вновь отправился на нары

Об Анваре Масалимове в начале февраля этого года написали все федеральные СМИ. Он стал едва ли не самым популярным зэком в России , журналисты тут же прозвали его везунчиком. Ведь 63-летний мужчина сумел избежать смертного приговора, а спустя почти 30 лет стал первым осужденным к пожизненному сроку, который смог выйти на свободу. Но вольница длились недолго.

Напомним, большую часть жизни Масалимов провел в Харпе, в легендарной колонии для пожизненников «Белая сова». На его счету два убийства, последнее он совершил в 1991 году с особой жестокостью — расчленил и сжег в печи приютившего его дачника. В том же году преступника приговорили к смертной казни. Однако пока он ждал расстрела, вышел указ, отменивший высшую меру наказания. Как ранее писал «Красный Север», в 2016-м арестант воспользовался лазейкой в законе и смог выйти из мест заключения.

Все свободные годы он провел в Уфе , откуда родом. Но, как удалось выяснить журналистам «КП-Уфа», недавно «везунчик» вновь оказался за решеткой — пока в СИЗО . Мужчина за это время успел рассориться с родственниками и завести невесту. Ее-то сейчас и обвиняют в убийстве, а Масалимов проходит по делу свидетелем. 42-летняя женщина, по данным следствия, во время попойки зарезала приставучего собутыльника. Все произошло ночью, а утром Масалимов пришел к полицейским с чистосердечным признанием.

— Понял, что рано или поздно убийство вскроется, а с его биографией никто и разбираться не будет, что там случилось — сразу его закроют, — сказал следователь по этому делу.

Сожительница самого знаменитого зэка России поначалу призналась в убийстве, но потом пошла на попятную, и обвинила во всем Масалимова. Пока расследование дела продолжается.