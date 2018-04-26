Торговая сеть «Пятерочка» открыла первый магазин в Адыгейске

«Первый магазин сети „Пятерочка“ — для нас это важное событие, которое свидетельствует о развитии нашего муниципального образования и способствует здоровой конкуренции. Я думаю, если эта торговая сеть будет придерживаться политики реализации качественной и свежей продукции, то она найдет своего покупателя и, непременно, благодарного», — прокомментировала журналистам начальник отдела экономического развития и торговли администрации города Адыгейск Светлана Пчегатлук. Торговая площадь новой «Пятерочки» составляет более 250 кв. м. На полках представлено порядка 3 тыс. 600 наименований товаров. В Республике Адыгея уже работают магазины данной сети, причем довольно успешно — универсамы «Пятерочка» успели завоевать популярность. Как говорят покупатели, продукты в магазинах всегда свежие и качественные. Ассортимент регулярно обновляется, а сроки годности овощей, фруктов, молочной и мясной продукции и вовсе контролирует директор по свежести.

«Очень ждал, когда в моем родном городе откроют «Пятерочку». Я сам занимаюсь спортом, борьбой, и предпочитаю здоровое питание. Здесь всегда есть свежие овощи и фрукты, это очень важно», — говорит житель Адыгейска Адам Тажу. Особое место занимают товары местных производителей. В магазинах региона доля такой продукции от всего ассортимента составляет 35%. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с локальными поставщиками. В новом универсаме представлена хлебобулочная и молочная продукция местного производства. Также в Адыгее мы работаем с производителями напитков. Планируем и дальше расширять сотрудничество с локальными поставщиками», — отметил операционный директор Северо-Кавказского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Игорь Шульгин.

Еще одна причина популярности сети в республике — промо-активность. Жители признаются, что уже привыкли к скидкам и акциям. В день открытия специальных ценников было много: на морепродукты, кондитерские изделия, бакалею и еще десятки позиций. «Здесь я вижу несколько видов колбасы, которую всегда покупаю. Также молочные продукты по выгодной цене. Можно планировать покупки и экономить», — рассказала жительница Адыгейска Татьяна Хашаева. Существуют в «Пятерочке» и специальные программы для социально незащищенных слоев населения. Например, для пенсионеров ежедневно в первой половине дня предусмотрена скидка — 5% (по понедельникам она удваивается). Также действует программа «Семейная среда», которая предусматривает скидку в размере 10% для покупателей с детьми до 12 лет по средам до 17:00.

«В основном ориентируюсь на низкие цены. В «Пятерочке» все очень понятно: яркие ценники, видно, где и какая скидка. Вот сейчас купила хлеба, сыр и конфеты. Очень нравится персонал в магазине — приветливый и доброжелательный», — рассказывает пенсионерка Анастасия Коваленко. В честь открытия нового универсама гостей радовали не только скидками, но и подарками. Каждому покупателю выдавали «Выручай-карту», а дети получали сладкие призы. Подарки получили и обладатели самых длинных чеков, а таких в день открытия было немало. Для справки: Магазин в Адыгейске стал знаковым — одновременно с ним открылись еще 11 универсамов в разных городах России: в Москве, Костроме, Самаре, Сыктывкаре, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Брянске, Воронеже, Челябинске и Екатеринбурге. Масштабные празднования проходили по случаю открытия 12 тыс. магазинов сети.

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