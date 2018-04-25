Кировский минсельхоз пытается оспорить результаты проверки КСП через суд

Кировское министерство сельского хозяйства пытается через суд оспорить результаты проверки контрольно-счетной палаты региона. Об этом глава ведомства Алексей Котлячков сообщил на заседании аграрного комитета областного Заксобрания, передает «Свой Кировский».

По итогам проведенной проверки, контрольно-счетная палата региона заявила о нецелевом использовании федеральной субсидии со стороны областных сельхозпредприятий. Так, ранее аграрии приобрели специализированные резиновые коврики у кировского завода. Инспекторы ведомства расценили это как недобросовестное расходование бюджетных средств на бытовые нужды.

«Мы категорически не согласны с данными выводами, и поэтому пригласили на судебное заседание руководителей всех сельхозпредприятий, по которым у КСП возникли вопросы. Чтобы они смогли сами пояснить судье особенности использования тех или иных товаров, которые КСП считает бытовыми, но они и в сельском хозяйстве нужны», — сообщил Котлячков.

Между тем на первое заседание, которое прошло в начале апреля, пятеро из приглашённых руководителей фирм не явились. В связи с этим глава Минсельхоза попросил депутатов ещё раз донести до руководителей фирм в муниципалитетах важность личного присутствия.

«Если мы проиграем этот суд, мы будем вынуждены потребовать от предприятий вернуть средства субсидии. При этом мы прекрасно понимаем, что средства потрачены», — подчеркнул руководитель ведомства.