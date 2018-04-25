Первые образовательные программы в медкластере «Сколково» пройдут 26-27 апреля

Реализация образовательного направления работы международного медицинского кластера «Сколково» стартует в ближайшее время в первом здании медкластера «Сколково» — диагностическом корпусе, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Первая образовательная программа совместно с университетами Гронингена и Утрехта ( Нидерланды ) на базе нового диагностического корпуса медкластера состоится уже 26-27 апреля. В мае там же будет организован семинар совместно с израильской клиникой «Ассута». А в сентябре — конференция, организатором которой станет первый резидент медкластера — клиника «Хадасса», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

Уточняется, что первая образовательная программа в ММК «Сколково» рассчитана на главных врачей и их заместителей и ориентирована на внедрение в российских медицинских организациях инструментов по управлению качеством услуг.