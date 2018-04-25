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Первые образовательные программы в медкластере «Сколково» пройдут 26-27 апреля
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Первые образовательные программы в медкластере «Сколково» пройдут 26-27 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Реализация образовательного направления работы международного медицинского кластера «Сколково» стартует в ближайшее время в первом здании медкластера «Сколково» — диагностическом корпусе, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Первая образовательная программа совместно с университетами Гронингена и Утрехта (Нидерланды) на базе нового диагностического корпуса медкластера состоится уже 26-27 апреля. В мае там же будет организован семинар совместно с израильской клиникой «Ассута». А в сентябре — конференция, организатором которой станет первый резидент медкластера — клиника «Хадасса», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Уточняется, что первая образовательная программа в ММК «Сколково» рассчитана на главных врачей и их заместителей и ориентирована на внедрение в российских медицинских организациях инструментов по управлению качеством услуг.
М. Хуснуллин отметил, что в рамках диагностического корпуса построен и оборудован конференц-зал для мероприятий различного формата, а также высокотехнологичный учебно-тренировочный центр, в котором можно проводить обучение практикующих врачей государственных и частных клиник Москвы, Московской области и других регионов.
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