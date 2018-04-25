Мэрия уральской столицы огласила список перекрытий к Дню Победы

Подготовка и празднование Дня Победы в Екатеринбурге традиционно выльется в перекрытия центральных и некоторых периферийных улиц. Список магистралей, на которых в конце апреля-начале мая будет ограничено движение, представил 25 апреля зампредседателя городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич

25 апреля с 9.00 до 13.00 под «кирпичом» окажется участок улицы Новосибирской от Палисадной до Окружной: там в данный момент проходит тренировка парада Победы.

Следующие тренировки пройдут 27 апреля, 3 и 7 мая. В эти дни с 20.00 до 4.00 утра будут перекрыты проспект Ленина (от Луначарского до Репина), улицы 8 Марта (от Малышева до Ельцина) и Ельцина (от 8 Марта до Февральской революции).

29 апреля с 10.00 до 14.30 будет ограничено движение на проспекте Ленина (участок от Луначарского до Московской) — ради безопасности участников легкоатлетической эстафеты «Весна Победы».

2 мая ограничения будут введены на улицах 8 марта (участок от Ленина до Ельцина) и Ельцина (от 8 марта до Челюскинцев) в связи с легкоатлетическим забегом «Майская гроза».

4 мая будет ограничено движение на участке от Мира до Гагарина — здесь, на площади Кирова, состоится торжественная встреча ветеранов ВОВ с курсантами суворовского училища.

8 мая с 9.30 до 11.00 закрыта для движения автотранспорта будет вся нечетная сторона проспекта Ленина от Восточной до Луначарского в связи с возложением цветов к памятнику маршалу Жукова.

9 мая с 6.00 и до окончания праздничных мероприятий будут недоступны для движения проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), улицы 8 Марта (от Ельцина до Малышева), Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), Толмачева (от Ленина до Никонова) и Жукова (от Челюскинцев до Ленина).

Кроме того, временные ограничения движения будут введены в Кировском, Чкаловском и Орджоникидзевском районах: там состоятся легкоатлетические эстафеты.

Программа Дня Победы в Екатеринбурге

Наконец, вечером 9 мая начиная с 19.00 и до завершения массовых праздничных торжеств будут перекрыты улицы 8 Марта (от Куйбышева до Малышева), Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), Малышева (от Розы Люксембург до Московской) и Радищева (от Московской до 8 Марта).

Стоит напомнить, что праздничный парад войск Екатеринбургского гарнизона начнется 9 мая в 10.00. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в нем примут участие порядка 70 единиц различной современной боевой техники и более 2 тысяч военнослужащих Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона.

Сразу же вслед за этим состоится ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка». Торжества завершатся салютом, который намечен на 22.30.

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